Buona la prima di Pirlo, con a segno anche Cristiano Ronaldo: Juventus-Novara finisce 5 a 0

Buona prova per la ‘prima’ Juventus dell’era Pirlo. Col Novara, stamane, era solo un’amichevole, ma indicazioni importanti sono arrivate dai protagonisti in campo. Schierata con un 3-5-2, la formazione bianconera ha mostrato grande pressing e un discreto equilibrio difensivo. Nel 5 a 0 finale, a segno sono andati Cristiano Ronaldo, Ramsey, Pjaca e Portanova (autore di una doppietta). In grande spolvero anche Douglas Costa, autore di un bellissimo assist nella seconda rete juventina. Clicca qui per ulteriori dettagli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, la prima di Pirlo: formazione ufficiale | Novità nel modulo