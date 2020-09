Douglas Costa sul mercato nelle strategie della Juventus. L’attaccante brasiliano vorrebbe però restare per giocarsi le proprie carte in bianconero

Douglas Costa resta nella lista dei cedibili della Juventus. Il brasiliano è in uscita dalla squadra campione d’Italia, anche se per il momento non sono pervenute offerte concrete per il giocatore. Le qualità dell’ex Bayern Monaco non sono in discussione, ma la fragilità fisica mostra nelle ultime stagioni lascia seri dubbi sulla sua continuità di rendimento nella dirigenza della ‘Vecchia Signora’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ecco il super scambio con Douglas Costa

Paratici e Cherubini non cambiano idea e cercano acquirenti per Douglas Costa, sondato dal Manchester United e negli Emirati Arabi di recente come scrive ‘Goal.com’. Alcuni intermediari, oltre ai ‘Red Devils’, avrebbero inoltre proposto il numero 11 ad altri club di Premier League, al momento però senza sortire gli effetti sperati. La Juve valuterebbe circa 40 milioni di euro il nazionale verdeoro, che dal canto suo vorrebbe restare sotto la Mole in cerca di riscatto e per giocarsi le proprie carte dopo il cambio d’allenatore che ha portato Pirlo sulla panchina bianconera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Suarez spiazza la Juventus | Scenario clamoroso