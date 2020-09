Calciomercato Juventus, i bianconeri possono usare la carta Douglas Costa per uno scambio sensazionale

Gli scambi sono il mezzo principale con cui la Juventus può arrivare a mettere a segno colpi importanti in questo finale di calciomercato. Lo aveva dichiarato in tempi non sospetti Fabio Paratici, che sarebbe stata questa una delle strade da battere nelle trattative post coronavirus. I dirigenti bianconeri cullano il sogno Thiago Alcantara, che vuole lasciare il Bayern Monaco. L’ex Barcellona è valutato 30 milioni di euro dai bavaresi, una cifra ritenuta eccessiva dal Liverpool, che pure avrebbe da tempo l’accordo con il giocatore. Ecco perché la Juventus torna a pensarci concretamente. I tedeschi non hanno chiuso le porte ad altre alternative e i buoni rapporti con i campioni d’Italia potrebbero essere importanti in tal senso.

La volontà di Thiago Alcantara sarebbe quella di raggiungere i ‘Reds’, ma il Bayern non intende fare sconti a Klopp. Secondo Calciomercatoweb.it, lo scambio tra Juventus e Bayern potrebbe includere Douglas Costa. Per il brasiliano si tratterebbe di un ritorno in Baviera e la Juve potrebbe concordare nella valutazione di 30 milioni per uno scambio esattamente alla pari.

