Calciomercato Juventus, nuovi intrecci con il Barcellona: proposto lo scambio per arrivare a un obiettivo bianconero

La Juventus e il Barcellona continuano a intrecciare le loro strade in questi convulsi giorni di calciomercato. Si avvicina il famigerato esame di italiano di Suarez, i bianconeri insistono per il ‘Pistolero’ e sono ottimisti sulla riuscita dell’operazione. Ma dai blaugrana potrebbe invece arrivare una vera e propria beffa per un altro obiettivo dei campioni d’Italia. Secondo ‘Don Balon’, in Spagna, infatti il Barça intenderebbe proporre all‘Arsenal lo scambio tra Bellerin e Semedo. Il laterale spagnolo è nel mirino di Paratici e di Pirlo, ma con questi presupposti il suo arrivo potrebbe sfumare. Arteta, tecnico dei ‘Gunners’, ritiene che Semedo sia un sostituto affidabile e la valutazione dei due giocatori, non troppo dissimile (40 milioni per il portoghese, 32 per Bellerin) potrebbe far sì che lo scambio si concretizzi. Dell’operazione si starebbe occupando in prima persona il presidente catalano Bartomeu.

