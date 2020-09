Alla ricerca di esterni difensivi, la Juventus dovrà vedersela anche con il Barcellona per uno dei candidati principali, ma resta in vantaggio

Il grande attaccante resta sicuramente la priorità della Juventus in vista dell’inizio della nuova stagione, ma le trattative per Dzeko, Suarez e Morata non sono certamente le uniche in questo momento. Un’altra esigenza espressa da Andrea Pirlo è il reperimento di almeno un esterno difensivo che sia in grado di garantire un rendimento più continuo nel corso dell’anno. Tra i profili che stuzzicano maggiormente la dirigenza juventina, c’è quello di Hector Bellerin, in uscita dall’Arsenal.

Calciomercato Juventus, c’è lo sconto per Bellerin

Già sul taccuino di Bayern Monaco e Psg, l’esterno spagnolo nelle ultime ore è stato oggetto di un prepotente ritorno di fiamma da parte del Barcellona. Secondo ‘Sport’, infatti, il club catalano ha contattato il Ds dell’Arsenal, Edu, per chiedere informazioni sull’esterno destro, conoscendo così il prezzo del calciatore, fissato ora in 20-25 milioni di euro. Qualcosa in meno, dunque, rispetto ai 30-35 milioni di cui si parlava nelle scorse settimane. Altro aspetto positivo per i bianconeri è rappresentato dall’impossibilità per i blaugrana di fare un’offerta ufficiale prima di cedere Nelson Semedo.

