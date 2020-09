Problemi per il rinnovo di Donnarumma col Milan. La Juventus resta in prima fila: secondo ‘Juventibus’, il portiere si libererebbe con una clausola da 40 milioni

Arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Gianluigi Donnarumma, al momento lontano dal rinnovo con il Milan. La Juventus segue da vicino la situazione e ha già trovato una bozza d’intesa con l’agente del portiere della Nazionale Raiola in caso di divorzio dal Milan, con il quale è legato attualmente fino al giugno 2021.

Sul possibile trasferimento in bianconero di Donnarumma ci sono nuove conferme, come sottolineato nelle scorse ore dal portale ‘Juventibus’. Il 21enne estremo difensore potrebbe arrivare l’anno prossimo a Torino: non a parametro zero ma attraverso una clausola più bassa nell’eventuale rinnovo con il Milan, fissata a 40 milioni di euro. La Juventus resta in prima fila per il colpo Donnarumma, puntando anche sugli ottimi rapporti con Mino Raiola.

