Il Barcellona potrebbe proporre all’Atletico Madrid uno scambio tra Suarez e Morata come riporta ‘Don Balon’. I due attaccanti sono nel mirino della Juventus

La Juventus continua ad inseguire il numero 9 da consegnare ad Andrea Pirlo per l’inizio della nuova stagione. Dopo l’addio di Higuain, prossimo a firmare con l’Inter Miami di Beckham, le attenzioni del club campione d’Italia si concentrarono nel chiudere il colpo in attacco per sostituire l’argentino e completare il reparto insieme a Cristiano Ronaldo e Dybala.

Juventus, il Barcellona all’Atletico: scambio Suarez-Morata

Suarez e Dzeko restano in prima fila nei desideri della dirigenza bianconera, senza scartare le ipotesi Cavani e Morata sempre al vaglio del CFO Paratici. Proprio lo spagnolo ed ex di turno – come scrive il portale ‘Don Balon’ – potrebbe essere però protagonista di un clamoroso scambio di mercato che vedrebbe coinvolto anche Suarez tra Barcellona e Atletico Madrid. La Juve sta incontrando delle difficoltà nel chiudere per il ‘Pistolero’, con il presidente del Barça Bartomeu che si sarebbe attivato proponendo all’Atletico Madrid uno scambio alla pari tra i due attaccanti. Simeone spinge per l’arrivo dell’uruguaiano per dare maggiore peso all’attacco, mentre un profilo eclettico come Morata potrebbe fare al caso del nuovo Barcellona di Koeman. Suarez preferirebbe restare in Spagna con l’addio al Barcellona, mentre Morata non scarterebbe un approdo all’Atletico nonostante il suo passato al Real Madrid. Un nuovo ostacolo dunque dalla Spagna per la Juventus nella corsa al nuovo centravanti.

