Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma lontano: richiesta shock

Calciomercato Milan, complicazioni per il rinnovo di Donnarumma: elevata la richiesta dell’agente Mino Raiola, distanza con il club rossonero

Nuove tensioni in casa Milan per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Situazione in stallo, con la ‘Gazzetta dello Sport’ che riferisce che Mino Raiola, agente del portiere, avrebbe presentato una richiesta da ben 10 milioni di euro netti a stagione. Una cifra ritenuta eccessiva dal club rossonero, ma la chiave potrebbe essere il futuro di Antonio, fratello di Gigio. Nella richiesta di Raiola infatti sarebbe compreso l’emolumento per l’altro Donnarumma, che tuttavia, visto l’arrivo di Tatarusanu, potrebbe decidere di andare altrove. A quel punto, Gazidis potrebbe avere buon gioco nel proporre un rialzo dell’attuale ingaggio (6 milioni), stabilizzandosi su un’offerta intorno ai 7 milioni. L’idea sarebbe di un rinnovo almeno triennale, se non quinquennale. Rimangono in piedi l’ipotesi di un mini rinnovo fino al 2022 e di una clausola rescissoria, piste che però in società non vedono troppo di buon occhio.

