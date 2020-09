Tre cessioni in vista per il calciomercato Milan, tesoretto da quasi 40 milioni con Paqueta, Krunic e Laxalt

Non solo acquisti per il Milan. Dopo la firma di Tonali e Tatarusanu, l’obiettivo è racimolare denaro da alcune cessioni più o meno importanti. I nomi caldi in uscita sono Lucas Paqueta, Rade Krunic e Diego Laxalt, tutti reduci da una stagione piuttosto altalenante. Giungono dunque novità sui tre talenti: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Milan, le ultime su Paqueta, Krunic e Laxalt

La dirigenza milanista, riporta ‘Tuttosport’, valuta Paqueta almeno 23 milioni di euro e attende mosse concrete dal Lione. I francesi, dal canto loro, aspettano alcune cessioni prima di dare l’assalto al brasiliano gradito dal Ds Juninho Pernambucano. Per Krunic, invece, il Friburgo avrebbe intenzione di spendere 8 milioni di euro con pagamento immediato, mentre il valore di Laxalt ad oggi sembra sceso sotto i 10 milioni di euro. Novità importanti sul destino dei tre calciatori sono attesi in tempi brevi. Non solo rinforzi, quindi: Maldini e Massara lavorano alle uscite.

