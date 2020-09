Calciomercato Milan, Paquetà-Lione | Aulas esce allo scoperto

Dalla Francia in queste ore era sembrata scaldarsi la pista Lione per Paquetà, ma il presidente Aulas ha raffreddato gli animi: “False informazioni”

La situazione di Lucas Paquetà in casa Milan rimane una delle più controverse: il brasiliano non è riuscito ad imporsi neanche nel momento di massimo entusiasmo con Stefano Pioli. Così i rossoneri hanno iniziato a valutare una sua eventuale partenza già in questa sessione di calciomercato. Dalla giornata di ieri, si è iniziato a parlare di un interesse del Lione. Oggi, poi, le due società hanno definito l’arrivo di Tatarusanu a Milano e questa sembrava un’ulteriore conferma dei contatti anche sul brasiliano. In serata, invece, Jean-Michel Aulas ha smentito la trattativa.

Il presidente dell’OL, rispondendo ad un ‘Tweet’ dell’Equipe’ ha tuonato: “Che inesattezze, false informazioni. E’ triste vedere cose così improbabili quando si conosce la realtà”. Al momento, quindi, i transalpini negano qualsiasi trattativa per arrivare a Paquetà.

