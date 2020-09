Calciomercato Juventus, sorpresa Suarez | Annuncio dalla Spagna

Sorpresa Suarez per il calciomercato Juventus, arriva l’annuncio dalla Spagna sulla scelta di Koeman

In attesa dell’esame di Suarez per il passaporto italiano, si moltiplicano le indiscrezioni sul mercato della Juventus. Ieri Pirlo ha parlato in modo chiaro dopo l’amichevole vinta contro il Novara. Interrogato sul nuovo bomber, il giovane tecnico si è espresso in modo sintetico: “Mi serve il prima possibile ma il mercato è lungo e ci sarà tempo per poter lavorare”. Dalla Spagna, nelle ultime ore, sono giunte novità proprio su Luis Suarez: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Juventus, annuncio dalla Spagna su Suarez

Dopo l’arrivo in panchina, Koeman aveva espresso alla dirigenza del Barcellona la volontà di non puntare su Suarez. Tuttavia, a sorpresa, giungono nuove informazioni da ‘El Chiringuito TV’, dove Cristóbal Soria ha spiegato in modo conciso: “La mia informazione è che Koeman vuole avere Luis Suarez”. Una novità che interessa molto alla Juventus, che ha già ottenuto il gradimento del bomber, come anticipato nelle scorse settimane.

