Calciomercato Juventus, interessante retroscena su Luis Suarez: le ultime dalla Spagna sul ‘Pistolero’

La Juventus continua a inseguire Luis Suarez, anche se la strada per arrivare al ‘Pistolero’ appare ancora piuttosto complessa. I bianconeri, tuttavia, possono contare sul fatto che l’Atletico Madrid si sarebbe tirato fuori dalla corsa per l’uruguaiano. ‘ESPN’ riferisce infatti che il giocatore sarebbe stato offerto dal Barcellona ai ‘Colchoneros’, così come Rakitic, prima di firmare col Siviglia. Per entrambi i giocatori, sarebbe arrivato un secco no: le condizioni economiche non permettevano all’Atletico di sobbarcarsi il pesante ingaggio sia del croato che dell’uruguagio. Intanto, l’attaccante cerca ancora di definire il suo futuro. In settimana dovrebbe svolgersi l’esame di italiano per il passaporto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Suarez sogno “quasi impossibile”

Calciomercato, Suarez spiazza la Juventus | Scenario clamoroso