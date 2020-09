Juventus, giornata importante per Pirlo | Esame a Coverciano

In casa Juventus, oggi è una giornata importante per Pirlo, esame a Coverciano per diventare allenatore

Andrea Pirlo pronto a diventare allenatore a tutti gli effetti. Oggi l’ex centrocampista discuterà la tesi a Coverciano che lo laureerà tecnico a tutti gli effetti. Il suo relatore, riporta ‘Tuttosport’, sarà Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori e anima del Master, che ha già avuto parole importanti per lo juventino: “E’ stato uno studente eccezionale. Sa molto di calcio, è uno scienzato del pallone. Bravo, attento, uno che seguiva. L’ho capito da come prendeva appunti”. Clicca qui per i nuovi dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo bomber | Annuncio di Pirlo

Dopo Pirlo, questa sarà una settimana di esami anche per Suarez, che a giorni effettuerà il test propedeutico all’ottenimento del passaporto italiano che gli consentirà di essere tesserato dalla Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Suarez spiazza la Juventus | Scenario clamoroso