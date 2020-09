Calciomercato Juventus, Zinedine Zidane vuole portare il suo pupillo Aouar al Real Madrid: vicino l’accordo con il Lione, bianconeri beffati

La Juventus vicina a veder sfumare uno dei suoi obiettivi di mercato. I bianconeri sono stati segnalati a lungo sulle tracce di Aouar, talentuoso centrocampista del Lione, messosi in luce proprio nella doppia sfida dei transalpini contro i campioni d’Italia in Champions League. Per il francese, però, sembra essere in netto vantaggio il Real Madrid. Zidane, tecnico dei ‘Blancos’, è uno dei suoi estimatori della prima ora. Secondo ‘Defensa Central’, in Spagna, i madrileni stanno mettendo a punto alcune cessioni chiave da monetizzare, per lanciarsi poi con decisione all’assalto. Gli addii di Reguilon, Bale e Mayoral, tutti giocatori ormai fuori dal progetto dei campioni di Spagna, dovrebbero garantire le risorse per strappare il sì dal Lione, sulla base di una cifra intorno ai 49 milioni di euro. I rapporto ottimali tra i due presidenti, Florentino Perez e Aulas, dovrebbero poi fare il resto. Aouar è un vero e proprio pallino di Paratici, che dovrà però probabilmente rassegnarsi.

