Suarez rimane la prima scelta bianconera. E la Juventus attende che il giocatore si liberi dal Barcellona. La pista Dzeko però resta viva

La Juventus di Andrea Pirlo, che dopo il test amichevole col Novara ha dichiarato di attendere l’arrivo del nuovo bomber, aspetta Luis Suarez. Il giocatore uruguaiano, infatti, resta il preferito della società bianconera, che prima di virare su altri obiettivi attenderà fino alla fine l’evolversi della sua situazione.

Lo dichiara anche Luca Momblano a ‘Top Calcio 24’ che la Juventus “ha fatto la sua scelta nove giorni fa e andrà fino in fondo. La scelta è Luis Suarez, comune e concordata. Non è un problema di accordo economico tra il club bianconero e il Barcellona, il calciatore deve fare quello che deve fare. Penso che non ci saranno sorprese, ma la Juve si cautela tenendo ‘semi vive’ altre piste. Quelle di Dzeko e Milik sono superate, a quanto mi arriva. Ripeto, la Juventus e Suarez si sono scelti nove giorni fa e ci sono novità che lo dimostrano”. Situazione legata al passaporto su tutte, per il quale sono spuntati data e luogo dell’esame.

Tuttavia, i bianconeri, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non si faranno trovare impreparati davanti ad eventuali intoppi all’approdo di Suarez. La pista Dzeko resta viva infatti e il giocatore bosniaco resta la prima scelta del tecnico Pirlo.

