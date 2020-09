Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Guelpa: “Dzeko? Non è finita”

Calciomercato Juventus, ancora aperta la pista Dzeko secondo il collega Luigi Guelpa: ecco le sue dichiarazioni nella diretta di CM.IT

La Juventus sta per ufficializzare il ritorno di Alvaro Morata, ma lo spagnolo non sarà l’ultimo colpo in entrata in attacco. I bianconeri sono intenzionati ad acquistare una punta come ulteriore alternativa a disposizione di Andrea Pirlo. Nel corso della diretta di questa sera di Calciomercato.it, il collega Luigi Guelpa si è detto possibilista sull’ipotesi Dzeko, non ancora tramontata. Il bomber della Roma rimane nel mirino, nonostante lo stallo di questi giorni. Ecco le sue dichiarazioni: “Io ribadisco quello che so: per Dzeko non è ancora chiusa e l’alternativa è Kean. Morata non è sicuramente l’ultimo giocatore che arriverà in attacco. Ci sarà la partenza di Douglas Costa, mentre non ci sarà sicuramente l’addio di Dybala. Dzeko dunque rimane ancora un obiettivo. Se non dovesse arrivare lui, arriverà dall’Everton Moise Kean”.

