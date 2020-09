Non solo Morata. La Juventus lavora agli ultimi colpi in entrata: possibile ‘tesoretto’ da Douglas Costa

Sarà Alvaro Morata il nuovo attaccante della Juventus di Andrea Pirlo. Ma il mercato bianconero non è ancora terminato in entrata: all’appello mancano infatti un laterale sinistro – con Pellegrini che ripartirà in prestito – ed un attaccante esterno. In questo senso, il nome in pole sulla fascia sinistra è quello di Emerson Palmieri. La conferma arriva da ‘Sport Mediaset’: la Juve starebbe provando un colpo “alla Morata”, un prestito oneroso con diritto di riscatto a cifre ovviamente più basse rispetto a quelle dell’attaccante spagnolo. In ogni caso, il Chelsea valuta l’ex Roma non meno di 30 milioni. Ma non solo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La possibile partenza di Douglas Costa in direzione Premier League potrebbe finanziare un altro colpo in attacco. Il primo obiettivo è Federico Chiesa, valutato però oltre 50 milioni di euro dalla Fiorentina. Attenzione quindi alla pista El Shaarawy, mai uscito dai radar bianconeri e decisamente più facile da raggiungere. La Juventus lavora dunque agli ultimi due colpi. Staremo a vedere.

