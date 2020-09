Ceduto Morata alla Juventus, l’Atletico Madrid vuole annunciare il nuovo attaccante in settimana, testa a testa Cavani-Suarez

In casa Barcellona continua a tenere banco il caso Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano aveva raggiunto un accordo per la rescissione, ma il club blaugrana, una volta saputo dell’accordo con l’Atletico Madrid, ha deciso di cambiare gli accordi, inserendo il club capitolino nella lista delle destinazioni “vietate”. Un diretrofront che ha mandato su tutte le furie il ‘Pistolero’ e che rischia di far saltare il suo passaggio alla corte di Simeone. Dopo il passaggio di Morata alla Juventus, ‘El Cholo’ ha fretta e vuole un sostituto entro questa settimana. Se non dovesse sbloccarsi a breve l’impasse per l’ex Liverpool, la prima scelta del tecnico argentino resta Edinson Cavani (per ora la pista Dzeko non è così calda), ricontattato nell’ultimo mese anche da Inter e Juventus (l’opzione Serie A ad oggi è molto lontana).

Un ritorno di fiamma che avevamo anticipato già da settimane e che, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, è diventato sempre più intenso negli ultimi giorni. In più di una riunione, le parti in causa hanno ribadito la reciproca stima al punto che è stato lo stesso Simeone a spingere con forza per riaprire il tavolo delle trattative saltato lo scorso gennaio. Giorni, o addirittura ore, decisive per conoscere il futuro del Matador e del suo connazionale, pronto ad indire una conferenza stampa infuocata nel caso in cui il Barça non dovesse liberarlo.

