Calciomercato Juventus, può prendere corpo un clamoroso scambio che coinvolge Dybala e il suo successore in bianconero, sotto la regia di Mendes

Ultimi giorni di mercato bollenti per la Juventus, vicina a mettere a segno il colpo tanto desiderato in attacco ma che continua a sondare il terreno anche per il futuro. I bianconeri hanno ripetutamente intrecciato i propri destini con il Barcellona e potrebbe esserci una nuova operazione a coinvolgere entrambe, con risvolti anche clamorosi. Juve che, come dichiarato in passato, è a caccia anche se non soprattutto dei ‘crack’ calcistici del domani. Occhi, in particolare, sul talento blaugrana Ansu Fati. Il giovanissimo attaccante, con le stimmate del predestinato, vede una fase di stallo per il proprio rinnovo contrattuale. Jorge Mendes, da poco diventato suo agente, ha chiesto un prolungamento con adeguamento dell’ingaggio a 6 milioni di euro. La cifra è ritenuta spropositata dai catalani. Ecco dunque che, come anticipato da Calciomercatoweb.it, Mendes potrebbe proporre il clamoroso scambio tra Dybala e Ansu Fati. Anche la posizione della ‘Joya’ infatti non è più così salda in bianconero, con un rinnovo non scontato.

