Il calcio inglese ed europeo è sempre più a tinte portoghesi grazie all’intervento di Jorge Mendes e la Juventus rischia di perdere Ronaldo

Il calciomercato continua a stupire. Si preannunciava una finestra estiva particolarmente sottotono e per certi versi è stato effettivamente così, anche se alcune società non hanno lesinato colpi milionari. In Premier League Liverpool e Wolverhampton hanno messo a segno diversi colpi, a partire da Diogo Jota che vestirà Reds proprio dopo l’exploit con i ‘lupi’. Jorge Mendes resta il grande regista di una squadra, come quella di Nuno Espirito Santo, sempre più portoghese. L’ultimo arrivo è stato infatti quello di Nelson Semedo dal Barcellona. Il prossimo obiettivo sembra invece portoghese solo di lingua, visto che nel mirino è finito Douglas Costa, brasiliano della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rompe con Pirlo | Ma c’è il rifiuto eccellente

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo scambio col Barcellona | Formula a sorpresa

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Mendes macina colpi: Ronaldo può essere il prossimo

Intanto aumenta la colonia di portoghesi al Wolverhampton, ora ben dieci, per puntare all’Europa. Il grande colpo di questa finestra estiva è stato quello di Semedo, accostato più volte anche alla Juventus. Jorge Mendes, però, ha anche molte altre ‘pedine’ da spostare – oltre anche a James Rodriguez, finito all’Everton – e tra queste potrebbe rientrare anche Cristiano Ronaldo. Come riporta ‘Don Balon’, CR7 sarebbe accompagnato da “una costante inquietudine che potrebbe far sì che il prossimo a muoversi sul mercato sia proprio lui”. La Juventus sta creando un nuovo progetto anche per convincere il campione di Madeira a restare, ma secondo il portale spagnolo l’addio potrebbe essere più vicino di quanto si pensi.