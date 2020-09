Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: il Leeds dice no a Rugani

Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus e il suo nome è stato accostato ad alcuni club della Premier League. Tra questi, il Leeds di Bielsa

Dopo aver concluso l’acquisto di Alvaro Morata per l’attacco, la Juventus si muove anche in uscita. O, almeno, è questa l’intenzione del club bianconero. E le voci che arrivano dall’Inghilterra, impazzano, con Douglas Costa e Rugani al centro delle attenzioni. Per il brasiliano, si parla molto dell’interesse del Wolverhampton, mentre sul centrale si starebbero muovendo Newcastle, Manchester City, West Ham e Leeds. Per quanto riguarda quest’ultimi, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’ipotesi Rugani è, però, da scartare. Nella giornata di ieri è arrivata la fumata bianca per Diego Llorente, arrivato alla corte di Marcelo Bielsa dalla Real Sociedad. Con l’ingaggio dello spagnolo, la società inglese ritiene concluso, a meno di cambi di rotta nelle ultime due settimane, il mercato per quanto riguarda i difensori centrali. Vedremo cosa succederà da qui al 5 ottobre, ma al momento la situazione è quella che vi abbiamo appena descritto.

Fonti vicine al #Leeds di #Bielsa, smentiscono l’interesse per Daniele #Rugani della #Juventus: dopo l’acquisto di Diego #Llorente, il mercato in entrata, per quanto riguarda i difensori centrali, si può dire chiuso @calciomercatoit #CMITmercato — Alessio Lento (@lentuzzo) September 24, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, interesse per Rugani: c’è un ostacolo