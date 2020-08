Tra i partenti della Juventus c’è anche Daniele Rugani. Sul difensore c’è il Rennes, squadra che parteciperà alla prossima Champions League: ma c’è un ostacolo

Non c’è spazio nella Juventus di Pirlo per Daniele Rugani. L’ex difensore dell’Empoli è tra gli indiziati a lasciare il club bianconero e il Rennes ci sta facendo un pensiero. Lo riferisce ‘France Football’, parlando della volontà del club francese di rinforzare una squadra che il prossimo anno giocherà in Champions League. Operazione non difficile per i transalpini per quel che riguarda il costo del cartellino del calciatore, ma c’è comunque un ostacolo da tenere in considerazione.

Si tratta dell’ingaggio di Rugani che sarebbe fuori dal budget della società transalpina. Il difensore ha firmato il rinnovo di contratto nel 2019 con lo stipendio salito da 2 a 3 milioni di euro a stagione, cifra difficilmente pareggiabile dal Rennes. Per Rugani si è anche parlato di un possibile inserimento nella trattativa con l’Arsenal per Bellerin.