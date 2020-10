La Juventus, secondo il portale ‘Don Balon’, in caso di risultato negativo contro lo Spezia potrebbe dare il benservito a Pirlo e affidarsi a Simone Inzaghi

Juventus deludente in campionato e anche in Champions League, dominata mercoledì sera dal Barcellona vittorioso per 2-0 all’Allianz Stadium. Il nuovo progetto con Andrea Pirlo stenta a decollare, con l’ex regista che finora non è riuscito a trasmettere completamente le proprie idee alla squadra bianconera dopo la chiamata di Agnelli per rimpiazzare Sarri sulla panchina dei campioni d’Italia.

Juventus, Pirlo in bilico: rispunta Inzaghi

Pirlo avrebbe comunque la piena fiducia della società, anche se dalla Spagna fotografano come già allarmante la situazione alla guida della ‘Vecchia Signora’ dell’allenatore bresciano. Secondo la testata ‘Don Balon’, Pirlo non può permettersi ulteriori passi falsi e il prossimo match di campionato in casa dello Spezia sarebbe già come una finale per conservare il posto. Il tecnico bianconero rischierebbe l’esonero in caso di nuovo disastro contro la formazione di Italiano, con la dirigenza della Continassa che avrebbe già individuato il nome del sostituto. Se dovesse saltare Pirlo – aggiunge ‘Don Balon’ – la Juventus affiderebbe la panchina a Simone Inzaghi, a più riprese accostato ai campioni d’Italia sia dopo l’addio di Allegri che l’ultima estate con l’esonero di Sarri.

Uno scenario comunque al momento da escludere, considerando pure le difficoltà per liberare Inzaghi dalla Lazio, anche se la situazione di Pirlo a Torino non è al momento delle più rosee.

