Calciomercato Juventus, la società sta con Pirlo

Calciomercato Juventus, fiducia totale del club a Pirlo nonostante l’inizio stentato e il brutto ko con il Barcellona

La Juventus prepara il ritorno in campionato con la gara contro lo Spezia. Dopo le ultime deludenti esibizioni, i bianconeri cercano una vittoria per ripartire e scacciare subito i fantasmi post Barcellona. Una brutta sconfitta che ha aperto il fronte delle critiche a Pirlo, ma la società al momento sembra essere tutta compatta a favore dell’allenatore. ‘Tuttosport’ riporta come ieri non ci sia stato alcun confronto tra la dirigenza e il tecnico. Agnelli, Nedved e Paratici sanno che c’è soltanto bisogno di tempo, affinché la Juve recuperi le sue qualità abituali e le innesti nel nuovo progetto di gioco.

