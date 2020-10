Calciomercato Juventus, Morata convince | Nuova idea per il riscatto

Alvaro Morata si è già ripreso la Juventus ed il suo riscatto sembra inevitabile: i bianconeri potrebbero inserire Douglas Costa nell’affare

In questo inizio di stagione dei bianconeri, una delle poche note liete è l’impatto di Alvaro Morata. Oltre alle tre reti segnate, di cui due in Champions League ed una in campionato, lo spagnolo ha dimostrato di potersi prendere l’attacco sulle proprie spalle ed essere il più pronto dei nuovi innesti della Juventus. Nonostante la sfortuna degli ultimi incontri, con ben cinque reti annullate per fuorigioco, Morata sta vivendo un periodo positivo a livello calcistico. La società piemontese, quindi, sembra già essere indirizzata a riscattare l’attaccante dall’Atletico Madrid al termine della stagione: per farlo, però, occorreranno altri 45 milioni da aggiungere ai 10 del prestito. Per questo motivo, i bianconeri potrebbero cercare di inserire delle contropartite tecniche.

Calciomercato Juventus, Morata verso il riscatto | Douglas Costa possibile ‘pedina’

Douglas Costa (Getty Images)Il futuro dell’attacco bianconero parla spagnolo: Alvaro Morata questa volta è arrivato per restare e si sta prendendo la Juventus a suon di grandi prestazioni. Il suo riscatto, come detto, necessita di un importante esborso economico del club torinese che potrebbe provare di nuovo ad inserire delle contropartite tecniche. Uno dei massimi indiziati potrebbe essere Douglas Costa: il brasiliano è tornato al Bayern Monaco in prestito secco ed il suo riscatto da parte dei bavaresi non è per nulla scontato. L’esterno ex Shakhtar Donetsk è un profilo che potrebbe piacere ai ‘Colchoneros’ e, quindi, potrebbe permettere di abbassare l’esborso per riscattare Morata. Non è da escludere, comunque, che la Juventus possa inserire anche altri nomi graditi a Simeone. Il primo punto fermo del prossimo mercato bianconero potrebbe essere proprio il numero ‘9’ spagnolo.

