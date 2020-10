Calciomercato Juventus, Pirlo via: “Mancini in bianconero”

L’avvio di stagione difficile alimenta i dubbi su Pirlo e c’è chi prospetta un approdo alla Juventus per Roberto Mancini

Non una partenza in linea con le aspettative per la Juventus e su Andrea Pirlo iniziano ad aleggiare i primi dubbi. I bianconeri stanno attraversando un momento particolarmente delicato e c’è chi non vede poi così utopistico ipotizzare un esonero. Lo fa Paolo Ziliani su Twitter che parte dall’accordo tra la Juve e Maurizio Sarri per la risoluzione del contratto. Il tecnico toscano potrebbe approdare alla Fiorentina al posto di Iachini, ma non sarebbe l’unico avvicendamento.

A Torino, infatti, sponda bianconera, Andrea Pirlo potrebbe ricevere il benservito e al suo posto arriverebbe l’attuale commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, già in estate accostato alla Juve. Il giornalista scrive: “Solo a luglio sarebbe apparsa una follia. E invece, fine ottobre. Sarri (cacciato ad agosto) risolve con la Juve per andare alla Fiorentina. E siccome la panchina di Pirlo, suo sostituto, già cigola sinistramente, ecco il c.t. Mancini pronto per coronare il suo sogno bianconero”