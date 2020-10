Calciomercato Juventus, la Liga ‘richiama’ Ronaldo: “Bello se tornasse”

Il presidente de la Liga Tebas ha strizzato l’occhio al numero ‘7’ della Juventus: “Ritorno di Ronaldo? Mi piacerebbe”

Tre estati fa, la decisione di Cristiano Ronaldo di lasciare un club come il Real Madrid per trasferirsi alla Juventus ha sorpreso tutti. A quell’epoca i bianconeri sembravano essere il club in maggiore ascesa in Europa, ma ora quella previsione appare più lontana. Anche il futuro del portoghese non sembra essere più così definito e già questa estate sono state molte le speculazioni riguardo ad un suo possibile addio alla Juventus. Intervenuto ai microfoni di ‘SportLab’, il presidente de la Liga Javier Tebas ha rivelato: “Se mi piacerebbe che Ronaldo tornasse in Spagna? Certo che sì, ma potrei dire lo stesso di altri giocatori come Neymar. Avere nel nostro campionato i migliori al mondo è importante per la crescita di tutto il movimento”.

La Liga è stata abituata bene in quest’ultimo decennio, potendosi gustare ogni weekend il duello fra Messi e Cristiano Ronaldo. Ora, mentre nuove piccole grandi stelle crescono, il presidente della Liga non esclude il ritorno del portoghese.

