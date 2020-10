Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, potrebbe offrire un big all’Inter di Conte. Tutti i dettagli

La sessione invernale di calciomercato è ancora lontana, ma le big di Serie A continuano a monitorare le possibili occasioni in vista di gennaio e non solo. Una di queste porta sicuramente al nome di Angel Di Maria: il fantasista argentino è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora rinnovato il contratto che lo lega al PSG. L’ex Real Madrid potrebbe così far gola a diverse big europee, Juventus compresa con Cristiano Ronaldo che gradirebbe ‘el fideo’ di nuovo al suo fianco. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, occasione Di Maria a zero: i dettagli

Tuttavia, non è escluso che il futuro del 32enne possa essere all’Inter. Secondo quanto riportato da ‘interlive.it‘, infatti, il potentissimo agente Jorge Mendes, procuratore anche di CR7, potrebbe offrire Di Maria al club nerazzurro come possibile operazione a costo zero. Un vero e proprio affare low cost con tanto di ‘tradimento’ all’ex compagno attualmente alla Juventus. Staremo a vedere.

