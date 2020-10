Speciale Fantacalcio insieme ai nostri Giorgio Trobbiani e Martin Sartorio. Torna Cristiano Ronaldo dopo la negatività?

FANTACALCIO | I cinque esclusi a sorpresa della sesta giornata: dubbio RONALDO!

Al via domani, alle ore 15 con Crotone-Atalanta, la sesta giornata di Serie A. Ecco i consigli per il Fantacalcio dei nostri esperti Giorgio Trobbiani e Martin Sartorio. Dubbio Cristiano Ronaldo, guarito dal Covid-19 solo nelle ultime ore. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

