Juventus, Ronaldo torna ad allenarsi | Ultime CM.IT in vista dello Spezia

Ronaldo ha sostenuto una seduta a livello individuale come da protocollo FIGC. Se il nuovo tampone dovesse dare ancora esito negativo, il portoghese potrebbe essere convocato per il match di domani contro lo Spezia

Arrivato poco prima delle 10 alla Continassa, Cristiano Ronaldo si è allenato individualmente stamattina. Il fuoriclasse della Juventus, dopo aver terminato l’iter per l’idoneità agonistica e ottenuto il via libera, ha sostenuto una seduta a livello individuale come da protocollo FIGC. Poi, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, ha fatto il tampone come tutta la squadra, con i risultati del test diagnostico attesi nelle prossime ore.

Se dovesse arrivare secondo tampone negativo dopo quello di venerdì, CR7 potrebbe rientrare nel gruppo squadra diventando convocabile per la sfida di domani in campionato a Cesena contro lo Spezia. Naturalmente spetterà a Pirlo, parlando con il giocatore, decidere se includerlo tra nella lista dei convocati o far slittare il rientro dell’ex Real Madrid per la gara di Champions League in programma mercoledì con il Ferencvaros.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, firma da 180 milioni | Dalla Spagna: niente Ronaldo