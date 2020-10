Calciomercato Juventus, Marchisio: “Chiesa? Ingiusto valutarlo 60 milioni”

L’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, ha parlato di Federico Chiesa, acquistato dai bianconeri dalla Fiorentina

“Chiesa? Si tratta di un vero talento, ma il contesto non aiuta. C’è troppa pressione che arriva dal mercato. Non è giusto che uno come lui che a Firenze lottava per la salvezza valga 60 milioni di euro”. Parole di Claudio Marchisio. L’ex centrocampista della Juventus ha parlato proprio del suo vecchio club e del giovane Chiesa, affare last-minute di mercato in casa bianconera.

Marchisio lo ha fatto in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Se arrivi in un club come la Juve, poi devi subito dimostrare. A cifre diverse sarebbe più facile. Ora deve trovare il modo di stare in campo. Ma credo che esploderà, gli serve tempo. Con il Barcellona non ha fatto bene, ma a Crotone ha offerto spunti interessanti nonostante il rosso”. Infine su Pirlo e Kulusevski: “Chi conosce il mondo bianconero sa che Andrea può essere l’allenatore giusto. Dejan è un talento puro. Si è inserito subito bene, cosa non scontata quando arrivi in un grande club”.

