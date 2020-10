Nei giorni scorsi si è parlato molto di un possibile futuro di Paulo Dybala al Real Madrid con Vinicius a fare il percorso inverso. Idee chiare sul brasiliano

Paulo Dybala, come anticipato da Calciomercato.it nei mesi scorsi non è stato sul mercato, ma ciononostante il rinnovo ancora non arriva e dall’estero vengono continuamente alimentate voci su un suo futuro lontano da Torino. In particolare nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile maxi affare con il Real Madrid ad accogliere il fenomeno argentino in cambio di Vinicius Jr e del poco impiegato Isco. Mentre lo spagnolo è sempre più ai margini del progetto di Zidane, l’esterno brasiliano appare al contrario come incedibile.

A confermarlo è ‘Don Diario’ che evidenzia come ha appreso da fonti del club iberico e dell’ambiente del brasiliano, che il Real Madrid ritiene Vinicius un tassello fondamentale per il futuro e non ha intenzione di inserirlo nella trattativa. Pertanto lo scambio con Dybala perde tutta la propria credibilità vista anche la volontà dello stesso attaccante brasiliano di proseguire la sua carriera nelle ‘Merengues’ e di non andare alla Juventus.

