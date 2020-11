Calciomercato Fiorentina, Iachini in bilico: ecco il sostituto

Beppe Iachini potrebbe presto lasciare la panchina della Fiorentina

Non è ancora definito il futuro di Beppe Iachini che non sta vivendo un bel periodo, nonostante la vittoria della Fiorentina contro l’Udinese per 3-2. Il club viola non ha dato piena fiducia al proprio allenatore, il quale potrebbe presto essere esonerato visti gli scarsi risultati. Il candidato numero uno per sostituirlo è Maurizio Sarri, al momento ancora in attesa dopo il matrimonio terminato con la Juventus. Alcuni tifosi della Fiorentina, su Twitter, hanno mandato in tendenza l’hashtag ‘Iachini Out’. Tanto malumore, dunque, tra i tifosi viola.

Io non ho più parole… Anzi una sì #iachiniout #RomaFiorentina — Matilde 💜 (@matolda03) November 1, 2020

Non è il gol è il non gioco iachiniano. #iachiniout — DrF4lken (@DrF4lken) November 1, 2020

Tuttavia, la Fiorentina non è l’unica società italiana che vorrebbe affidarsi a Sarri: anche la Roma è molto interessata all’ex allenatore di Napoli e Juventus, il quale vorrebbe un progetto ambizioso. Come Iachini, Fonseca è in bilico visto un avvio di stagione un po’ così. Per il momento, il club giallorosso osserva l’evolversi della situazione.

