Nel mirino anche di Juventus e Inter, David Alaba è ancora in scadenza di contratto col Bayern Monaco nel giugno 2021

Un ulteriore passo indietro e forse due in avanti. In casa Bayern Monaco, ma la faccenda coinvolge i top club europei compresa la Juventus (in Italia, ci è stato detto, l’unica in grado di permetterselo) e l’Inter, il tema scottante è sempre Alaba e il rinnovo del suo contratto tutt’ora in scadenza nel giugno 2021. Il passo indietro, come raccolto da Calciomercato.it, è dovuto allo scoppiare di nuove tensioni tra il club bavarese e il papà-agente nonché ascoltatissimo consigliere del classe ’92 di Graz.

Calciomercato Juventus e Inter, nuova offerta del Bayern per Alaba

Il passo in avanti o i due passi in avanti li ha compiuti proprio il Bayern che, sempre secondo le informazioni in nostro possesso, ha rilanciato mettendo sul tavolo una nuova e più ricca offerta d’ingaggio. L’attuale, ricordiamo, è di circa 5,5 più bonus, con la prima maxi richiesta invece da 12 milioni netti più corposi incentivi per cinque anni di contratto, come scritto da CM.IT il 10 settembre scorso. I tedeschi non vogliono proprio perdere uno dei pilastri della squadra ora nelle mani di Flick, tantomeno a costo zero. La proposta è in corso di valutazione di Alaba e famiglia, a Monaco di Baviera – aspetto che può contare molto in ottica permanenza – da oltre undici anni.

