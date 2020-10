Negli ultimi giorni Jerome Boateng, in scadenza a giugno col Bayern Monaco, è stato riaccostato all’Inter. In passato ci aveva pensato la Juventus

Riaccostato all’Inter negli ultimi giorni, con la ‘Bild’ che ha parlato di uno scambio (poco credibile) con Eriksen non andato poi in porto, Jerombe Boateng sta vivendo la sua decima stagione al Bayern Monaco. L’ultima? In teoria sì, visto che il suo contratto scade a giugno 2021. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il centrale tedesco è però al momento intenzionato a rimanere in Baviera e dunque a prolungare l’accordo. Con Flick, del resto, è tornato ad essere un calciatore importante per la squadra, uno dei punti fermi del reparto arretrato e dello spogliatoio. Da capire i programmi della società teutonica, considerati lo stipendio (5,5 milioni più bonus) del 33enne e il rapporto non propriamente idilliaco che l’ex City ha con il CEO Rummenigge. Sulla volontà di Boateng, in passato nel mirino pure della Juventus, nessun dubbio: ancora Bayern, se possibile…

