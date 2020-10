Buona notizia per Conte prima del derby: Bastoni ha annunciato su Instagram di essere tornato negativo al Covid-19

Finalmente delle buone notizie per Antonio Conte: alla vigilia del derby di Milano, infatti, Alessandro Bastoni è risultato negativo nell’ultimo tampone effettuato. Il centrale, contagiato con l’Italia Under 21 circa dieci giorni fa, non è più positivo al Covid-19. A dare l’annuncio è stato lo stesso giocatore sul proprio profilo ‘Instagram’. Bastoni non ha fatto neanche un allenamento con i compagni in vista della sfida con il Milan di domani, ma il tecnico dell’Inter potrebbe decidere di convocarlo lo stesso.

La presenza in panchina di Bastoni nel ‘derby della Madonnina’ di domani sera non è da escludere, ma appare comunque molto difficile.

