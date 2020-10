Calciomercato Inter, proposto Eriksen per arrivare al difensore

Christian Eriksen è fuori dai piani di Conte: l’Inter è pronto a cederlo e ha proposto uno scambio per arrivare ad un difensore

Christian Eriksen come pedina di scambio. Il trequartista danese non rientra nei piani di Conte, non è certo un segreto, e in estate un suo addio era visto come non impossibile. Ora emerge un tentativo di trattativa imbastito dal direttore sportivo Piero Ausilio e che aveva ricevuto un doppio sì. I nerazzurri, infatti, avevano proposto uno scambio al Bayern Monaco: Eriksen in Germania con Boateng a fare il percorso opposto. Entrambi i calciatori avevano dato il loro benestare ad un’operazione che avrebbe previsto il prestito con diritto di riscatto a favore dei bavaresi per il danese.

La trattativa però – riporta ‘Bild’ – si è fermata davanti al no del Bayern Monaco, un rifiuto motivato da due ordini di motivi. L’opposizione del tecnico Flick a privarsi di Jerome Boateng e la volontà del direttore sportivo Salihamidzic di acquistare in quella zona di campo Marc Roca, come poi è avvenuto.