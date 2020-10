L’Inter attenta alla situazione di Aguero, in scadenza col Manchester City. I nerazzurri potrebbero provarci già a gennaio secondo ‘Don Balon’

L’Inter guarda con attenzione ai possibili svincolati di lusso per la prossima estate. Tra questi potrebbe esserci anche Sergio Aguero, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2021 con il Manchester City. Il club nerazzurro come altre big in Europa tiene d’occhio la situazione, con Guardiola che avrebbe messo nel mirino il connazionale Lautaro Martinez per sostituire il ‘Kun’.

Inter, Aguero a gennaio: in nerazzurro con Lautaro

Servirà un’offerta da 110 milioni di euro, pari alla clausola rescissoria, per convincere l’Inter a privarsi del suo gioiello. La dirigenza di Viale della Liberazione non avrebbe però intenzione di mollare il ‘Toro’ e anzi punterebbe ad affiancargli proprio Aguero nel mercato invernale come scrive la testata ‘Don Balon’. Il sodalizio di Suning potrebbe così tentare l’affondo già a gennaio per il 32enne attaccante albiceleste, senza aspettare la prossima estate quando il giocatore di libererà a parametro zero senza il prolungamento sul nuovo contratto con il City. Aguero non ha mai nascosto il desiderio di chiudere la carriera in patria nell’Independiente, ma prima può esserci ancora spazio per un’esperienza ad alti livelli in Europa. E l’Inter resta in agguato per il ‘Kun’.

