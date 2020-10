Calciomercato Inter, Aguero a parametro zero: il piano

Calciomercato Inter, i nerazzurri tornano a sognare il ‘Kun’ Aguero: la strategia nerazzurra per l’attaccante argentino

L’Inter, in questa sessione di mercato, ha fatto il possibile per accontentare Conte e mettergli a disposizione una rosa in grado di lottare fino in fondo per il titolo. Il club nerazzurro però pensa già al futuro e a nuovi rinforzi. In particolare, in attacco, torna calda la pista Aguero. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto con il Manchester City e può tornare un’ipotesi di rilievo. Qualora il futuro di Lautaro Martinez tornasse in bilico, partirebbe nuovamente l’assalto al ‘Kun’. Gli inglesi, come suo erede, stanno pensando ad Erling Haaland. Ecco dunque che, questa volta, l’addio potrebbe concretizzarsi e il colpo, nella prossima stagione, potrebbe avvenire a parametro zero, permettendo di investire sull’ingaggio del giocatore. L’idea di Marotta sarebbe un contratto biennale, con opzione per un eventuale terzo anno, da 7-8 milioni di euro a stagione.

