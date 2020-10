Dalla Spagna rilanciano un possibile interesse dell’Inter per Federico Valverde, stellina del centrocampo del Real Madrid. Corsa a tre

Nel centrocampo del Real Madrid lo scorso anno è nata una nuova stella, quella di Federico Valverde. Il giovane centrocampista uruguaiano dopo un prestito al Deportivo ed una successiva fase di adattamento con i ‘blancos’ è riuscito ad imporsi anche alla corte di Zinedine Zidane che ha saputo ritagliargli un ruolo importante. Un vero e propri exploit che stando a quanto sottolineano dalla Spagna non sarebbe affatto passato inosservato anche a livello internazionale. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Talentuoso, già abbastanza esperto e fisicamente dotato, Valverde ha tre big alle spalle che hanno segnato il suo nome in agenda. Si tratta nello specifico di Bayern Monaco, Manchester United ed anche Inter. Il Madrid dal canto suo, stando a ‘defensacentral.com’, non vuole vendere il calciatore ma le tre grandi credono che l’uruguaiano si adatterebbe al meglio nelle rispettive squadre e per questo non perdono occasione di aggiornare i loro rapporti in relazione all’ex Deportivo. Il portale iberico evidenzia però che sia il Real che Valverde non vorrebbero cambiare: i blancos infatti hanno deciso che qualsiasi offerta che arriverà verrà rifiutata senza pensarci due volte.

