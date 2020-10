Calciomercato Inter, rivoluzione Conte | In tre a rischio

Si prospetta una pesante rivoluzione a centrocampo da parte dell’Inter che a gennaio potrebbe salutare calciatori come Eriksen, Vecino e Nainggolan

Mercato chiuso ma con ancora qualche punto interrogativo da risolvere per l‘Inter di Antonio Conte che soprattutto in mediana presenta enorme abbondanza. A conti fatti la società di Suning non è riuscita a cedere Radja Nainggolan, nonostante la volontà del Cagliari di riportarlo in Sardegna. Ai margini della rosa c’è invece Vecino, ad oggi ancora infortunato e difficilmente nei pensieri di Conte, mentre merita un discorso a parte Christian Eriksen. Il danese arrivato come ciliegina sulla torta non è mai entrato nelle meccaniche di Conte e il tecnico salentino non sembra proprio riuscire a farlo integrare nel suo abito tattico. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Questi tre centrocampisti sono dunque inevitabilmente sotto esame in vista di questa prima metà di stagione che accompagnerà Lukaku e soci fino al mercato di gennaio. Vecino, Eriksen e Nainggolan restano dunque a forte rischio in vista della riapertura delle trattativa con Conte che si prepara ad una clamorosa rivoluzione. Il belga piace ancora al Cagliari, il danese in Premier, mentre l’uruguaiano era stato accostato al Napoli prima dell’arrivo di Bakayoko.

