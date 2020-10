Il centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku, ha parlato in una lunga intervista di vittorie sfumate e anche di mercato

“Il mio futuro? Di una cosa sono certo. Tornerò sicuramente all’Anderlecht. Lo seguo sempre con grande affetto, ho il sangue color malva. Non sta vivendo un periodo facile. Mi hanno trattato benissimo quando ero ragazzo e voglio essere riconoscente”. Idee chiare da parte di Romelu Lukaku. Il centravanti dell’Inter non ha nascosto infatti il suo amore per il club che lo ha lanciato nel calcio mondiale.

Lukaku ha parlato all’emittente belga ‘VTM’. “Il legame con l’Anderlecht resta fortissimo. Basta chiedere anche ad altri ragazzi come Tielemans o Dendoncker” ha aggiunto l’attaccante. Che ha però sottolineato come la Serie A sia un campionato a lui particolarmente gradito: “Il campionato italiano è più nelle mie corde. Sto bene in Italia e a saperlo ci sarei arrivato prima”.

Inter, Lukaku esalta Conte: “Odia perdere, come me”

Il centravanti di origini congolesi ha parlato anche di Antonio Conte: “Lui è un po’ come me. Odia perdere. Sono stato male quando abbiamo perso la finale di Europa League. Ci sono voluti diversi giorni per digerire la sconfitta. Avevamo perso lo scudetto di un punto e mi brucia ancora la semifinale mondiale persa con il Belgio. Ero parecchio arrabbiato. Ho pensato ‘fan***o a tutto questo'”.

