Calciomercato Inter, Moses vola in Russia | I dettagli

Altro che ritorno all’Inter, Victor Moses lascia il Chelsea per trasferirsi allo Spartak

Conte lo rivoleva all’Inter, ma c’è stato il ‘veto’ di Suning e l’operazione non è nemmeno cominciata. Parliamo di Victor Moses, che ora viaggia in direzione Russia, precisamente Spartak Mosca. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’esterno nigeriano si appresta a diventare un nuovo giocatore del club russo. Previste nei prossimi giorni visite mediche e firma, con il Chelsea che ha dato completo via libera per la cessione a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen avverte Conte: “Pazienza finita”