Conte insiste per Kante: possibile nuovo assalto a gennaio per il francese del Chelsea grazie alla cessione di un big

Antonio Conte non si arrende. Il tecnico dell’Inter insiste per N’Golo Kante ed è pronto a catapultarsi nuovamente sul francese campione del mondo nel mercato di gennaio. L’alfiere del Chelsea è ritenuto dall’ex Ct l’uomo giusto per far compiere ai nerazzurri il definitivo salto di qualità in mediana per puntare allo scudetto e competere anche in Champions League.

Inter, pressing Conte: via un big per Kante

Con i ‘Blues’ sono in ballo anche i discorsi per Emerson e Alonso, ma resta Kante il sogno proibito di Conte come riporta stamane ‘Tuttosport’. Il Chelsea nelle scorse settimane non aveva chiuso a priori ad una possibile cessione del giocatore, partendo però da una base d’offerta di almeno 60 milioni di euro. Somma fuori portata per Suning e la dirigenza di Viale della Liberazione senza una cessione eccellente. Così a gennaio potrebbe esserci l’addio di un big alla Pinetina con Skriniar, Brozovic ed Eriksen nella lista degli indiziati. La partenza di uno tra lo slovacco, il croato e l’ex Tottenham sarebbe fondamentale per finanziare il colpo Kante, primo desiderio sulla lista di Conte per il mercato dell’Inter.

