Antonio Conte sogna ancora N’Golo Kante come ultimo regalo di calciomercato, ma oltre al prezzo c’è un altro ostacolo

Cedere prima di poter sferrare l’assalto all’ultimo colpo di calciomercato. E’ questo l’obiettivo principale di tutte le big europee, Inter inclusa. In trattative con il Tottenham per Skriniar, i nerazzurri non escludono affatto la partenze di altre pedine importanti, come Brozovic o Eriksen, ad esempio. Cessioni che, se dovessero andare in porto, sarebbero in grado di finanziare l’ultimo grande sogno di Antonio Conte: N’Golo Kante. Nonostante la sua indiscussa titolarità, sia il giocatore, sia il club non chiudono definitivamente le porte ad una cessione, ma la valutazione da 60 milioni di euro rappresenta sicuramente un ostacolo per i nerazzurri.

Calciomercato Inter, Kante-United: c’è l’assalto

Non l’unico, in realtà. Secondo il ‘Daily Mirror’, infatti, nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto ufficiale tra Manchester United e gli agenti del Campione del Mondo. I ‘Red Devils’ hanno bisogno di dinamismo e copertura in mediana e hanno individuato nell’ex Leicester il profilo ideale. Per arrivare a dama, ci sarà tuttavia bisogno di un importante taglio rispetto allo stipendio attuale del calciatore, che percepisce 300mila sterline a settimana.

