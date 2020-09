Antonio Conte non si è ancora rassegnato a non avere Ngolo Kante: l’ultima idea è quella di offrire ben due giocatori al Chelsea

L’Inter non molla Kante, Antonio Conte non si è ancora rassegnato. È il francese del Chelsea il vero obiettivo di calciomercato del tecnico salentino, che dopo Vidal vorrebbe l’ex Leicester per completare un reparto stellare e puntare allo scudetto con tutte le armi a disposizione. Conte è un grandissimo estimatore di Kante, lo ha allenato a Stamford Bridge e lo vuole a tutti i costi. Costi che però i nerazzurri non possono sostenere, tra cartellino e ingaggio.

Calciomercato Inter, Kante a tutti i costi: offerti Skriniar e Brozovic al Chelsea

Lampard vorrebbe rinnovare la mediana e Kante potrebbe essere tra i sacrificabili per fare spazio a nuove risorse. Come riporta ’90min.com’, l’Inter può pensare di imbastire una maxi-operazione con scambio. Per portare il classe ’91 a ‘San Siro’, Conte offrirebbe Marcelo Brozovic e Milan Skriniar, entrambi in uscita dai nerazzurri. In questo modo Marotta non dovrebbe sborsare cash e anzi chiederebbe – ovviamente – un conguaglio economico anche per prendere l’erede dello slovacco, su cui c’è anche il Tottenham. Così come si alleggerirebbe il monte ingaggi per fare spazio a Ngolo Kante. Tra l’altro, Brozovic – accostato anche a Bayern e PSG – ha già fatto sapere di essere più che disponibile a vestire la maglia del Chelsea, dove ritroverebbe il compagno di nazionale Kovacic.