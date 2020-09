Calciomercato Inter, Ausilio: “Abbiamo parlato col Tottenham per Skriniar”

Le dichiarazioni di Piero Ausilio prima del calcio di Inter-Fiorentina sulle possibili trattative in entrata e uscita dei nerazzurri

Prima del calcio d’inizio di Inter-Fiorentina ha parlato Piero Ausilio. Il direttore sportivo dei nerazzurri ha parlato di mercato facendo il punto su Milan Skriniar e Kante. Il dirigente conferma l’incontro dei giorni scorsi tra Inter e Tottenham per l’ex Sampdoria: “Trattativa per Skriniar? Posso confermare che c’è stato un incontro col Tottenham ma Skrinair non è sul mercato e glielo abbiamo detto agli Spurs – ammette ai microfoni di ‘DAZN’ – Al momento non abbiamo intenzione di privarci di Milan. Kante? E’ un giocatore importante per il Chelsea, non mi risulta che sia stato messo sul mercato. Noi ne abbiamo 8 di centrocampisti e con questi inizieremo il campionato”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter-Fiorentina, doppia esclusione eccellente di Conte | Fuori dai titolari

Calciomercato Inter, difficile arrivare a Milenkovic | Tutte le opzioni