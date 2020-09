Calciomercato, da Milenkovic a Smalling: tutte le opzioni per l'Inter

Nel caso in cui dovessero partire Skriniar e Ranocchia, l’Inter dovrà necessariamente andare a caccia di un difensore centrale

Prosegue la trattativa tra l’Inter e il Tottenham per Milan Skriniar. Il centrale slovacco può lasciare i nerazzurri, a fronte di una cospicua somma: i nerazzurri chiedono 60 milioni di euro, gli ‘Spurs’ potrebbero arrivare a 40 milioni e inserire una contropartita tecnica. Con il possibile addio di Andrea Ranocchia, che sta parlando col Genoa, si aprirebbe una falla nella rosa di Antonio Conte. Con il prossimo arrivo di Darmian, che potrebbe adattarsi a centrale di destra nella difesa a 3, sono cinque i centrali a disposizione del trainer salentino: de Vrij, Bastoni, D’Ambrosio, Kolarov e, appunto, l’ex Manchester United. Dunque, visto anche l’addio di Diego Godin, ufficializzato dal Cagliari, c’è bisogno di un difensore. Sono tanti i nomi che circolano, su tutti quello di Chris Smalling, in uscita dallo United e sempre nel mirino della Roma. Ma non è il solo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, i due motivi per cui Lautaro non andrà al Barcellona!

Calciomercato Inter, Milenkovic difficile: ecco perché

Altro calciatore di cui si parla tanto in questo periodo è Nikola Milenkovic. Il 22enne difensore è uno dei pezzi pregiati della Fiorentina di Rocco Commisso e la presenza del suo agente a Milano, Fali Ramadani, non fa altro che dare il la ad una ridda di voci sul suo conto. Accostato anche al Milan, che ha messo nel mirino Alderete del Basilea e Nastasic dello Schalke 04 (altro assistito di Ramadani), per il serbo i gigliati non scendono dalla richiesta di 40 milioni di euro. La stessa cifra che l’Inter potrebbe realizzare dalla cessione di Skriniar, ma che non appare intenzionata a investire su un solo calciatore, vista la necessità anche di arrivare ad un centrocampista di qualità e quantità. Altro calciatore che potrebbe lasciare la Fiorentina è German Pezzella, anch’egli segnalato in chiave Milan e in scadenza di contratto nel 2021. Attenzione, però, anche a qualche nome a sorpresa, soprattutto dalla Bundesliga per i nerazzurri, che lavorano a varie opzioni per non farsi trovare impreparati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Inter, ore calde per Skriniar | Ultime CM. IT