Calciomercato Inter, ore calde per Skriniar | Ultime CM. IT

Continua il pressing del Tottenham per Milan Skriniar. A Milano Frank Trimboli lavora per il colpo dall’Inter: tutti gli aggiornamenti

Il Tottenham in pressing per Milan Skriniar. Vi avevamo raccontato in anteprima del blitz mercoledì a Milano degli ‘Spurs’ per il 24enne difensore dell’Inter, con il Dt inglese Hitchen che ha incontrato il rappresentante del giocatore slovacco.

LEGGI ANCHE >>> Inter e Napoli, ESCLUSIVO: blitz del Tottenham a Milano per Skriniar e Milik

A Milano, come appreso da Calciomercato.it, c’è anche l’intermediario Frank Trimboli, lo stesso che a gennaio si occupó della trattativa per il trasferimento di Eriksen in nerazzurro. Non sono da escludere contatti nelle prossime ore con la dirigenza dell’Inter e l’Ad Marotta, con il sodalizio di Suning che valuta almeno 50 milioni di euro il cartellino di Skriniar.

