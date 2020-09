Calciomercato Inter, alla Roma con Allegri | I dettagli

Allegri-Roma, matrimonio possibile. Per il centrocampo, il tecnico livornese chiederebbe Marcelo Brozovic che è in uscita dall’Inter

Arrivano sempre più conferme circa la possibilità di un approdo di Allegri sulla panchina della Roma, al posto del traballante Fonseca, il quale rischierebbe il posto già in caso sconfitto contro la Juventus. La permanenza di Dzeko va vista anche in questa ottica, visto che l’ex tecnico bianconero è un grande estimatore del bomber bosniaco. Il toscano lo è pure di un certo Marcelo Brozovic, che l’Inter è disposta a ‘sacrificare’ per Kante, ‘sogno’ di Conte per la mediana.

Secondo indiscrezioni, il centrocampista croato – qualche anno fa accordatosi con la Juventus, targata proprio Allegri – potrebbe diventare un obiettivo concreto dei giallorossi qualora arrivasse davvero il 53enne livornese, a cui potrebbe essere garantito un contratto da 7,5 milioni di euro a stagione. Tornando a Brozovic, nel mirino di Monaco e Paris Saint-Germain, i nerazzurri vogliono non meno di 40 milioni di euro, una cifra che il club di Friedkin potrebbe magari suddividere tra prestito oneroso e obbligo di riscatto.

